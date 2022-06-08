«Накануне провели видеозвонок с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани. Египет — одно из наиболее массовых направлений отдыха наших граждан: буквально за 4 месяца прошлого года, с момента возобновления авиасообщения турпоток из России в Египет достиг почти 1 млн поездок», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам главы Ростуризма, с министром обсуждались задачи, которые необходимо решить к началу высокого сезона осенью – это увеличение количества рейсов между нашими странами и возможность оплаты картой «Мир» на курортах Египта.

«Продолжаем переговоры с профильными ведомствами для решения всех этих вопросов, предстоит и ряд дополнительных консультаций с египетскими партнерами», — добавила она.

Как сообщалось, сейчас в Египте картой «Мир» расплатиться невозможно, но правительство прорабатывает возможность ее использования осенью. При этом российские туристы могут платить во всех терминалах на территории страны картами UnionPay.