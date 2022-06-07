По ее словам, предложение рассчитано на жителей регионов России, причем воспользоваться им могут как сами туристы, так и туроператоры — организаторы туристических групп.

В рамках программы четырехзвездочный отель предлагает проживание, завтраки и ужины «шведский стол», аренду велосипедов в летний сезон.

В Измайловском кремле туристы могут посмотреть сам объект, являющийся памятником XVII века, побывать на вернисаже народно-прикладного искусства, блошином рынке, в антикварных рядах, поучаствовать в мастер-классах в ремесленных мастерских, посетить музеи. Концертный зал «Измайлово» предлагает представления для взрослых и детей, конно-спортивный клуб Измайлово — прогулки на пони, уроки верховой езды, экскурсии. В свою очередь, Измайловский парк — один из крупнейших парков Москвы, памятник садово-паркового искусства.

«Сейчас это популярный тренд, когда гости из других регионов приезжают в Москву на три дня, чтобы посмотреть город. Мы предлагаем не только комфортное размещение в зеленой зоне Москвы, но и развлечения на любой вкус. Мы создали несколько маршрутов, объединяющих всех партнеров, и готовы предложить размещение и отдых семьям с детьми, романтическим парам, школьным группам, спортивным командам, бизнес-туристам, желающим разнообразно провести досуг», — подчеркнула Петрушевич.

Она добавила, что весной загрузка отеля, в котором более тысячи номеров, составляла 50%, но сейчас превышает 70% за счет туристов, приезжающих из регионов, в том числе Московской области, а также командировочных. На выходные загрузка достигает 90%. Среди иностранных постояльцев сейчас преобладают деловые туристы из Киргизии. До пандемии из иностранцев в отеле чаще всего останавливались туристы из Италии, Германии, Турции.

Предложение измайловских объектов рассчитано и на туристов, и на туроператоров, которые могут получить комиссию от цены нетто в отеле. Для групп партнеры готовы предлагать специальные цены. Пакет «Путешествие в Измайлово» включает проживание три ночи по цене двух в стандартном номере отеля «Вега» на двоих с завтраком «шведский стол», скидки на посещение музея-заповедника «Измайловский Кремль», представлений в киноконцертном зале, прокат лодок в парке, ужин по сет-меню в ресторане «Гуси-Лебеди» и другие услуги. Стоимость пакета — от 13 тыс. рублей при бронировании на сайте отеля.