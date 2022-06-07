"Масштабное мероприятие в этом году планируется провести в традиционном формате, на Даховской поляне, в горной части республики", — сказал Кумпилов во вторник на совещании правительства региона.

Фестиваль состоится в 20-х числах сентября.

Он проводится в регионе ежегодно. Сначала фестиваль проходил в Майкопе, затем был перенесен в горную местность.

Он собирает несколько тысяч человек — участников и туристов, и является визитной карточной региона и мероприятием событийного туризма.

В предыдущие два года из-за пандемийных ограничений фестиваль проводился в онлайн-формате — проводились конкурсы рецептов с адыгейским сыром, флешмобы, публиковались исторические видеоролики о гастрономической культуре адыгов.