"Флагманский проект ТиНАО — строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев. (...) В четырех зданиях разместятся коллекции 18 федеральных и городских музеев", — говорится в сообщении, размещенном во вторник на канале Собянина в Telegram.

Мэр добавил, что часть помещений комплекса займет общественный центр с кинозалами, а также кафе. Общая площадь строения — около 70 тыс. кв.м. Также до 2025 года в новой Москве планируют построить школу искусств, культурный и культурно-досуговый центры. Кроме того, в Ватутинках реконструируют дом культуры.