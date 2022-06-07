«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение, позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — говорится в распоряжении правительства.

В понедельник директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что крупные туроператоры со второй половины июня планируют запустить чартерные рейсы в Киргизию.

Россия с 14 июня снимает COVID-ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска.