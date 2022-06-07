Как уточнили "Интерфаксу" в авиакомпании, аналогичная акция проходила во время "ковидных" ограничений. При этом все категории билетов по ценовым сегментам остаются как и раньше, без изменений.

"Мы понимаем, как сложно сейчас планировать путешествия. Поэтому для удобства пассажиров возобновляем акцию "Все билеты возвратные", — сообщил представитель "Уральских авиалиний".

Одновременно с этим авиакомпания продлила запрет на продажи авиабилетов и отменила рейсы в ряд аэропортов юга России до 30 сентября 2022 года. Это: Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж.

Как сообщалось, Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России до 12 июня. По какой причине "Уральские авиалинии" сделали более долгий срок запрета на полеты по данным направлениям, в компании не уточнили.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.