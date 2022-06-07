"Рекреационные зоны очень востребованы. У нас порядка 200 пляжей и вся инфраструктура должна соответствовать. Мы каждый год улучшаем культуру отдыха, большой запрос на гостиницы, глэмпинги, рестораны. Большое количество людей предпочитает отдыхать в России, особенно сейчас, из-за всей этой ситуации. Поэтому наша задача — поддержать малый бизнес, туристический бизнес, для того, чтобы был комфорт", — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Во вторник глава Подмосковья проверил благоустройство городского пляжа на берегу Котовского залива в Долгопрудном, который начал работать 1 июня. Пресс-служба областного правительства отмечает, что "Мысово" — единственный официальный пляж в Долгопрудном. Сюда привезли кварцевый песок, очистили территорию от мусора, установили шезлонги, зонтики, новые кабинки для переодевания, лавочки, урны, информационные щиты, спасательную вышку, впервые оборудовали волейбольную площадку. Всего в Подмосковье 212 пляжей и зон отдыха у воды. В июне откроются после благоустройства 15 пляжей.