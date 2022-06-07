"Модернизация у нас идет с 2016 года, сейчас последний этап — замена подвижного состава. Это (вагоны — ИФ) полностью российская разработка и российский производитель, ничего импортного нет", — сказал Выблов.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, один из новых вагонов уже доставлен и находится возле нижней станции канатной дороги. Вскоре прибудет и второй. Сейчас идет процесс доработки и адаптации к техническим требованиям и условиям, предпусковые испытания.

"В результате получим первые и пока единственные в стране полностью отечественные вагоны для пассажирских подвесных канатных дорог маятникового типа", — отметил собеседник агентства.

Вместимость новых вагонов до 25 человек.

Канатная дорога была построена в 1971 году и является одной из главных достопримечательностей Пятигорска. На ней за 2,5-3 минуты можно преодолеть расстояние в 964 метра, поднявшись на гору Машук. Дорога работает по принципу маятника, вагончики, каждый на 20 человек, снизу и сверху выходят одновременно и встречаются в самом центре. Расположена на экскурсионном маршруте, ведущем к озеру Провал.