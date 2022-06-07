"Постановление правительства РФ предусматривает, что 4 млрд рублей предназначены на 2024 год для начала строительства третьего и четвертого подэтапов второго этапа Северного обхода. В настоящее время ведутся работы от транспортной развязки на Зеленоградск, включая транспортную развязку на Советском проспекте", — пояснили в пресс-службе.

Третий и четвертый подэтапы обхода — это отрезок скоростной дороги, которая пройдет от главного выезда из Калининграда в направлении курортной зоны в Светлогорск и Зеленоградск, и до трассы, идущей на Балтийск. На этих участках будут сооружены две большие развязки. Проектно-сметная документация готова. Протяженность третьего подэтапа — 4, 4 км, четвертого — 1,575 км.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на Северном обходе идет строительство первого и второго подэтапов, общая протяженность которых составит 6,28 км. Оба участка дороги — шестиполосные, ширина полосы — 3,75 м. Расчетная скорость движения автотранспорта — 120 км/ч. Срок завершения работ по первому подэтапу — конец текущего года, по второму — 2025 год.

Фактически все контракты на строительство отдельных участков Северного обхода подписаны были с АО "ВАД", которое и ранее строило Приморское кольцо и другие крупные дорожные объекты. Согласно открытым данным, общая сумма контрактов на Северном обходе уже составила не менее 16 млрд рублей.

Северный обход Калининграда является частью Приморского кольцевого маршрута. Строительство улучшит транспортную связанность Калининграда, Балтийска и Светлого, а также сделает более интенсивным сообщение между индустриальными парками Калининградской области и соседними странами — Литвой и Польшей.