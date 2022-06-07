С 13 июня в дополнение к двум действующим рейсам по вторникам и пятницам запускаются еще два — по понедельникам и четвергам. Согласно расписанию компании, дополнительные рейсы будут выполняться по 29 сентября 2022 года.

"Мы отмечаем традиционно повышенный спрос в летний период среди пассажиров к направлениям в Санкт-Петербург из регионов и в связи с этим добавили в расписание еще два дополнительных рейса по понедельникам и четвергам из Котласа. Это даст возможность котлашанам выбирать наиболее удобное время для путешествий в один из самых красивых городов страны", — цитирует пресс-служба генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.