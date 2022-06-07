История улицы Станко, ранее ул. Панская, ул. Курень уникальна. До Октябрьской революции здесь располагались богатые купеческие дома и особняки. С понедельника по пятницу разносчики (коробейники) ходили по этой улице и зазывали на ярмарку, которая находилась неподалеку. Продавали свой товар коробейники с деревянного лотка или короба, который при помощи ремня размещался у него на шее. Обычно это были книги, какие-то бытовые мелочи, выпечка и другое.

Скульптуру оснастят QR-кодом, отсканировав который можно будет прочитать про историю улицы Станко. Автором скульптуры стал ивановский мастер Дмитрий Горбунов.