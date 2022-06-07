"В наш национальный парк "Кисловодский" забрела самка пятнистого оленя. Спасибо отдыхающим, которые заметили испуганное животное и сообщили сотрудникам парка. Животное заблудилось, было истощено", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

По его словам, работники парка оказали оленихе необходимую помощь.

"Доктор подтвердил, что животному ничего не угрожает, но необходимо несколько дней для наблюдения", — отметил он, добавив, что олениху уже направили в один из ставропольских заповедников, где она пройдет небольшую реабилитацию, после чего ее вернут в привычную среду обитания.