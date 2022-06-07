"Средства субсидии направят на мероприятия по строительству подъездных автомобильных дорог, причального сооружения на реке Ангара, а также объектов канализования для инвестиционных проектов, реализация которых планируется при поддержке Туризм.РФ", — говорится в сообщении

Глава региона заявил об этом на совещании с АО "Корпорация Туризм.РФ", уточняет пресс-служба.

"Заявку на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров, отправленную в мае в Минстрой России, поддержало правительство страны", — цитирует пресс-служба Кобзева.

На совещании с представителями Туризма.РФ в режиме видеоконференции обсуждались вопросы реализации инвестпроектов, поддержанных корпорацией в Иркутской области — это развитие туристских территорий "Тальцы" (Иркутский район), "Ольхон" (Ольхонский район), "Байкальск — Выдрино" (Слюдянский район), а также организация работы по их мастер-планированию.

"Для первого этапа разработки мастер-планов определен 21 участок, дополнительно 34 участка определены в качестве потенциальных. Завершение работы над мастер-планами территорий ожидается в первом квартале 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Туризм.РФ уже осмотрели земельные участки для мастер-планирования в Иркутском и Ольхонском районах.

"Основные моменты реализации инвестиционных проектов в Иркутской области в этом направлении планируем детально обсудить с коллегами на площадке Петербургского международного экономического форума", — сообщил губернатор.