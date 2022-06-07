"Пушкинский заповедник вошел в число федеральных музеев, включенных в общероссийскую комплексную программу реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации. Об этом в ходе организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина в 2024 году сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", — отмечается в сообщении.

В рамках программы средства будут выделены на реставрацию ряда объектов культурного наследия в усадьбах Петровское и Михайловское — это "Грот-беседка", "Льнохранилище", "Дом-музей А.П.Ганнибала", "Историко-культурный Пушкинский ландшафт". Также предусмотрена реэкспозиция научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

На эти цели музею выделено более 100 млн рублей.

Всего на реализацию программы федеральном бюджете на 2022-2024 годы Минкультуры России предусмотрено более 1 млрд рублей.