"Работы планируется завершить сегодня к 20:00", — написал глава Оренбуржья.

На месте работают региональные дорожные компании.

"Устранена пучина, уже завершён подготовительный этап и идёт подготовка к разливу битума. Дорожники приступают к асфальтированию участка", — уточнил Паслер.

Дефект покрытия взлётно-посадочной полосы обнаружили в орском аэропорту накануне, воздушная гавань временно не принимает рейсы. Самолеты, следовавшие в Орск, направлены на запасные аэродромы. Региональные власти организовали для пассажиров бесплатный трансфер до Орска и Оренбурга.

Ранее сообщалось, что в орский аэропорт были переведены рейсы из аэропорта Оренбурга, который с 20 мая до 1 сентября закрыт в связи с проведением реконструкции ВПП. Для пассажиров действует бесплатный трансфер.