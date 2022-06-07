"И семейный портрет Гзеля подарили. Вот сейчас привезти из Италии — это уже проблема. Как оформить, чтобы прошло это через таможню со всеми этими гарантиями? Иногда таможенники воспринимают это как предметы роскоши, когда видят высокую оценку страховую", — сказал руководитель Русского музея.

В пресс-службе учреждения уточнили, что в прошлом году Русскому музею это полотно подарил Михаил Суслов.

"Картина "Супружеская пара" (холст, масло, 80х98), подаренная музею в начале 2022 года, — уникальное живописное произведение мастера, приобретенное дарителем в городе Феррара (Италия). Работа пока находится в Италии. Ведется работа по поиску возможности привоза работы в музей", — объяснили в пресс-службе.

Полотно планируют показать в Михайловском дворце, в Садовом вестибюле уже в этом году.

Гусев напомнил, что недавно из Испании в Русский музей вернулись экспонаты четырех выставок.

"Не прекращается действие нашего соглашения с городом Малага (Испания — ИФ), но приостановлено из-за всяческих санкций, из-за невозможности прежде всего логистики", — сказал директор.

В мае испанская пресса сообщила о закрытии филиала Русского музея.

Георг Гзель (1673-1740) — один из самых заметных иностранных художников, приехавших в Россию по приглашению Петра I в 1716 году. Он стал автором плафона Летнего дворца Петра I. В собрании Русского музея имеется всего лишь две станковые работы художника, отметили в учреждении.