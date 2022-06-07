На гостевом маршруте появятся работы уральских художников и скульпторов, огнеупорные матрёшки швейцарского художника Флориана Графа и совместный проект магнезитовца Дениса Ахмадуллина (Сатка) и Егора Ларичева (Москва) — "Сад камней".

Уже выставлена инсталляция "Гуляющие камни" Якопо Мандича, она выполнена из больших камней доломита и магнезита, которые опираются на железные проволоки, словно на лапы.

Отмечается, что работы итальянского художника "отражают проявление духа в материи, выраженного в различных формах, в растительном, животном, человеческом мирах и в противоположных понятиях тяжести и лёгкости, стационарности и подвижности, одушевлённости и неодушевлённости".