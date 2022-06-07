"За четыре дня фестиваль "Красная площадь" посетили около 200 тысяч гостей. Почти никто не ушел без книги, каждый нашел свою: было продано почти 200 тысяч книг", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе фестиваля во вторник.

Как сообщалось, в прошлом году на фестиваль за аналогичный период пришли 50 тыс. человек, а годом ранее — более 15 тыс.

В этом году фестиваль в отличие от двух предыдущих лет прошел без каких-либо ограничений, связанный с COVID-19. В программе было заявлено более 500 мероприятий, среди участников — более 400 российских издательств.

Книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году пройдет уже в восьмой раз, организован Минцифры и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы.