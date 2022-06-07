"С 10 июня будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом на въезд в Узбекистан в туристических целях воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтуризма отметили, что это решение принято республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, которая учла снижение числа инфицированных COVID-19, благоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации ВОЗ.

"В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации", — отмечается в сообщении.

В Узбекистане за минувшие сутки зафиксировано только 6 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 239 тыс. 141, выздоровели 237 тыс. 349 человек, летальных исходов от коронавируса за последний период нет.

В настоящее время в стране 77% населения прошли полный курс вакцинации против коронавируса COVID-19.