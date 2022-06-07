"Предварительно, физически выжившие туристы (мужчина и женщина — ИФ) в порядке. При этом женщина находится в очень сложном психологическом состоянии", — сказал собеседник агентства.

С обоими работают психологи.

Ранее во вторник компания VK сообщила о гибели в результате происшествия в НАО топ-менеджеров Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.

В свою очередь, пресс-служба управления СКР по Архангельской области и НАО, не уточняя имен, проинформировала о начале проверки по факту гибели двух мужчин на побережье Белого моря.

По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались в сторону мыса Канин Нос. При переходе через реку Бугряница транспортные средства перевернулись, их течением отнесло в море. Одному мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью. Позже были обнаружены тела их спутников.

По информации СКР, во вторник тела погибших на вертолете доставят в Нарьян-Мар, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Выжившие, сообщил в соцсети губернатор НАО Юрий Бездудный, уже находятся в Нарьян-Маре.