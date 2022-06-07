"Как отмечается в обращении регионального управления Роспотребнадзора в правительство Нижегородской области, это стало возможным в связи со снижением и стабилизацией ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также с завершением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе", — говорится в сообщении.

Так, в мае заболеваемость COVID-19 в сравнении с предыдущим месяцем снизилась в 2,3 раза, а по сравнению с пиковой заболеваемостью в феврале 2022 года произошло снижение почти в 30 раз.

В то же время Роспотребнадзор рекомендует продолжить носить маски в общественных местах и транспорте людям с высоким риском заболеваемости COVID-19.

В частности, к таким группам относятся люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пожилые граждане старше 60 лет. Использование масок рекомендовано медицинским работникам, а также сотрудникам стационарных социальных учреждений.

Ранее сообщалось о приостановлении действия масочного режима в большинстве регионов Приволжского федерального округа.