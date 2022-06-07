«Министр туризма и спорта Таиланда намерен обратиться к премьер-министру страны с предложением отказаться от системы регистрации приезжающих путешественников на онлайн-платформе Thailand Pass, поскольку это позволит увеличить турпоток в страну до 30 тыс. ежедневно. Поднять этот вопрос планируется на следующем заседании Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA)», — пишет издание.

По словам Ратчакитпракана, Таиланд нуждается в увеличении турпотока для скорейшего восстановления экономики. «Я уверен, что после отмены Thai Pass количество прибывающих туристов увеличится примерно до 30 тыс. в день, а позднее в этом году до 40-50 тыс. До пандемии коронавируса максимальное количество прибытий в день составляло 100 тыс.», — пояснил он.

В настоящее время для въезда в королевство необходимо получить разрешение, загрузив на онлайн-платформу Thailand Pass копию загранпаспорта, сертификат вакцинации, медицинскую страховку с минимальным покрытием $10 тыс., визу, если требуется. Непривитым или не полностью вакцинированным вместо сертификата нужно загрузить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки. С 1 мая при наличии теста им не нужно проходить карантин после въезда в сертифицированных отелях.

По завершении регистрации на Thailand Pass будет автоматически сгенерирован QR-код, он же является разрешением на въезд.