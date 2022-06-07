Фото: Роза Хутор

«Парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс", расположенной на высоте 1470 метров над уровнем моря. Далее маршрут идет по проложенным тропам, в том числе к основанию водопадов, полюбоваться которыми можно со специально оборудованных смотровых площадок. Прогулка по парку и осмотр всех водопадов занимает около 4,5 часов», — уточнили в пресс-службе.

Туристы могут пройти по Среднему и Большому кольцу и увидеть шесть водопадов, в том числе самый высокий в окрестностях Сочи «Золотой», высотой 77 метров.

«Малое кольцо водопадов вскоре также откроется. Как только завершатся работы по его благоустройству, можно будет увидеть все семь водопадов. Ожидается, что после снежной зимы они будут необыкновенно полноводными и впечатляющими», — добавили в пресс-службе.

Фото: Роза Хутор

Добраться до парка водопадов можно как на подъемнике «Эдельвейс», спустившись с Роза Пик, так и пешком по специальной маркированной тропе, следующей через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса. Этот маршрут носит название «Путь к водопадам», протяженность прогулки составляет 7 км, продолжительность — около трех часов с перепадом высот 848 метров.

Всего в летнем сезоне на «Роза Хутор» будут доступны 110 км троп для хайкинга и 13 пеших горных маршрутов разной сложности.

Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река, в свою очередь, получила название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера, поселился в урочище Аигба и стал местным сельским старостой. Названия водопадов парка — «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло», «Золотой» — также связаны с историей этой семьи.