Выставка проходит в рамках проекта "Музейное лето в Туле".

"Коллекция "Народности России" является самой обширной скульптурной серией в истории русского фарфора. В экспозиции представлены копии 60 фигурок мужских и женских кукол в национальных костюмах", — говорится в сообщении.

Серия фарфоровых фигур стала уникальной не только по масштабу, но и по глубине проработки проекта. Эскизы выполнялись на основе экспонатов лучших этнографических собраний, фотоматериалов научных экспедиций.

Модели создавались мастерами завода при непосредственном участии ведущих этнографов. Каждая модель проверялась ведущими специалистами музея на соответствие антропологическим и этнографическим особенностям соответствующей народности.

В основу списка народностей для фарфоровой серии были положены результаты первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Ежегодно по 3-4 фарфоровые фигуры должны были представляться к Императорскому Двору перед праздником Рождества Христова.

Полная коллекция, включающая все известные фигуры, находится в собрании Государственного Эрмитажа, отметили в пресс-службе.

В рамках открытия выставки Тульскому музейному объединению вручили сертификат на передачу предметов коллекции фонда Императорского фарфорового завода в фонд Тульского музея изобразительных искусств.