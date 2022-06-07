Вылеты из Казани в Томск и обратно запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, время в пути составит более трех часов.

"Рейс также обеспечит увеличение частоты полетов Nordwind из Санкт-Петербурга в Томск через аэропорт Казани — помимо прямого авиасообщения пассажирам станут доступны трансферные перелеты по маршруту со стыковкой в Казани", — отмечается в пресс-релизе.

В прошлые годы рейс из Казани в Томск выполняла татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро", сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском "Шереметьево". По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.