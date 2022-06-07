Экспедиция проводится в рамках многопланового проекта "Полярная Россия".

Рязанец планирует преодолеть без какой-либо технической поддержки путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый этап, маршрут которого полностью проложен по Заполярью, Атласов проходит в одиночку, весь запас продуктов несет с собой, из средств передвижения у него только весельная лодка.

"Атласов намерен в текущем году преодолеть участок пути протяженностью 2,5 тыс. километров — от поселка Депутатский в Якутии до пгт Черский. Он расположен на крайнем северо-востоке республики Саха. Дорог в тех местах нет, поэтому в основном он планирует идти водным путем. Однако есть участки, где реки отсутствуют, и путешественнику придется совершить минимум два пешеходных перехода расстоянием примерно по 50 километров каждый", — рассказал представитель музея.

РМП по возможности будет держать связь с землепроходцем и сообщать рязанцам о том, как проходит экспедиция.

Путешественник Виктор Атласов живет в селе Поляны Рязанского района. Сейчас ему 67 лет, но вместо того чтобы отдыхать на пенсии, он в одиночку покоряет необъятные просторы России. Для этого путешественник использует велосипед и надувную лодку.

В свое первое большое путешествие Атласов отправился в 1992 году — тогда он на велосипеде добрался из Рязани в Мурманск. На следующий год состоялось велопутешествие к Черному морю. В целом за три десятка лет Атласов исколесил почти всю страну, преодолев в общей сложности расстояние почти в 200 тыс. километров.

Камчатские экспедиции Виктор Атласов начал в 2014 году, решив повторить подвиг своего однофамильца Владимира Атласова, которого Пушкин называл Камчатским Ермаком. Первой из них стал пеший поход от Читы и Петропавловска-Камчатского.