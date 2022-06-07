В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, получали ли в Москве просьбу бывшего президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о прекращении полетов в эту страну, что грозит ланкийскому турбизнесу крахом.

"Нет, не получали", — ответил Песков.

"Для того, чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота", — подчеркнул он.

По словам Пескова, "если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность".

В прошлый четверг A330 российской авиакомпании прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на сутки. В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ: Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

"Аэрофлот" после этого сообщал, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

Росавиация сообщала, что работает над урегулированием вопроса задержания A330 "Аэрофлота". МИД РФ в пятницу заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.

В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие постановления, запрещающего A330 "Аэрофлота" вылететь из Коломбо. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором, передавали местные СМИ.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.