"На 2022 год эти работы считаются самыми глубоководными в истории российской подводной археологии. Исключительная уникальность представленной коллекции связана с тем, что большинство ее предметов изготовлены из органических материалов и являются живыми памятниками истории великих деяний Петра I", — говорится в сообщении.
Самыми крупными экспонатами станут подлинные фрагменты линейного корабля "Лондон", затонувшего в 1719 году на безымянной отмели вблизи Кронштадта. В витринах гости музея смогут увидеть артефакты, скрытые глубинами Финского залива на протяжении сотен лет.
На выставке будут представлены предметы судового быта, личные вещи и рабочий инструмент. Посетители узнают об интересных аспектах истории, связанной с мореходством и строительством деревянных кораблей петровского времени.