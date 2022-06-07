В обновленном пространстве большого зала экспозиции будет выставлена уникальная коллекция предметов, поднятая специалистами Центра подводных исследований Русского географического общества с мест крушения судов и кораблей петровской эпохи.

"На 2022 год эти работы считаются самыми глубоководными в истории российской подводной археологии. Исключительная уникальность представленной коллекции связана с тем, что большинство ее предметов изготовлены из органических материалов и являются живыми памятниками истории великих деяний Петра I", — говорится в сообщении.

Самыми крупными экспонатами станут подлинные фрагменты линейного корабля "Лондон", затонувшего в 1719 году на безымянной отмели вблизи Кронштадта. В витринах гости музея смогут увидеть артефакты, скрытые глубинами Финского залива на протяжении сотен лет.

На выставке будут представлены предметы судового быта, личные вещи и рабочий инструмент. Посетители узнают об интересных аспектах истории, связанной с мореходством и строительством деревянных кораблей петровского времени.