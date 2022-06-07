По данным чрезвычайного ведомства, из-за сильных осадков на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

Непогода может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с подтоплением низменностей, строений, повреждением дамб, гибелью сельхозкультур, порывами линий связи и ЛЭП, отключением трансформаторных подстанций.

Как сообщалось, вечером 6 июня в результате сильных осадков в селе Учкекен Малокарачаевского района и в поселке Орджоникидзевский Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии дождевым стоком подтопило 50 придворовых участков, в том числе почти в два десятка домов зашла вода.

Кроме того, в Малокарачаевском районе КЧР на 71 км автодороги "Пятигорск-Карачаевск" сошел селевой поток, частично перекрыв движение.

За несколько часов коммунальщики откачали воду из домов, а дорожные службы расчистили трассу, восстановив движение по трассе.