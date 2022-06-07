Как сообщает пресс-служба сочинского аэропорта, ранее полеты по этому маршруту авиакомпаниями не выполнялись.

Регулярные рейсы из столицы Иордании будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям на авиалайнерах Boeing-737-300 вместимостью 140 человек. Вылет из Аммана в 01:00, прибытие в Сочи в 03:45. Обратный вылет из аэропорта Сочи — в 05:00. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Сочи и Амман находятся в одном часовом поясе, поэтому разницы во времени нет, уточняется в сообщении.

"Мы рассматриваем российский рынок в качестве одного из перспективных направлений развития туристического трафика. Уверены, что новое направление будет востребовано у туристов из Иордании и станет шагом на пути развития туристических потоков между Краснодарским краем и Иорданским королевством", — сообщила руководитель отдела коммуникаций министерства туризма Иордании Лума Хатиб, слова которой приводятся в сообщении.

По словам генерального директора ГК "Аэродинамика" (объединяет аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы) Алексея Старостина, полеты в Иорданию откроют новые возможности для развития туристического потенциала Сочи не только для российских, но и для иностранных туристов.

"Также привлечение нового перевозчика поможет аэропорту частично компенсировать потери пассажиропотока по отношению к 2021 году", — отметил Старостин.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю работы аэропорта. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%.