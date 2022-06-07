Сообщается, что мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью.
Двоих пропавших мужчин, отмечают в СКР, начали искать незамедлительно, но процесс осложняли удаленность места и отсутствие связи на месте происшествия. Позже удалось найти два тела.
В ведомстве добавляют, что во вторник тела погибших на вертолете доставят в Нарьян-Мар, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Ранее во вторник компания VK сообщила о гибели в результате происшествия в НАО топ-менеджеров Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.
Накануне сообщалось, что Габриелян пропал после опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в НАО.