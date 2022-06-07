«В мае зоологи обнаружили в вольере вылупившегося птенца беркута. Пол птенца пока не определен, так как для этого необходимо полноценное перо. Для этого мы ждем конца лета, когда он начнет сам понемногу вылетать из гнезда», — говорится в сообщении.

Как отметили в Московском зоопарке, беркуты кормят птенцов кусками своей добычи. Птенец будет выпрашивать еду, сидя в гнезде, еще примерно два месяца. Потом он уже сможет вылетать за кормом сам, но привычка просить у родителей сохранится ориентировочно до октября.

Чтобы не вызвать лишнего стресса у птенца и его родителей, зоологи и ветврачи не вмешиваются в их жизнь, ограничиваясь наблюдением.

«Птенец живет с родителями в отдельном вольере напротив больших панд и справа от манула. Увидеть его можно, но для этого нужно немало терпения. Он иногда высовывается из гнезда, которое расположено на втором ярусе вольера. Птенец сейчас еще во многом покрыт белым пухом, из-под которого уже пробивается черное оперение», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Там добавили, что сейчас в Московском зоопарке живет десять беркутов. Шестеро непосредственно в Москве и четверо в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

Красная книга России определила вид, как редкий. На сегодняшний день численность популяции в стране стабильная и равна 500 парам. Значительное уменьшение популяции было связано с браконьерством. Сейчас беркут находится под охраной, как и гнездовья птиц.