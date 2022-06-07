«В прошлом году Анталью посетили около 9 млн туристов, в этом году туристический сезон в провинции стартовал активно. Застой, возникший на фоне пандемии коронавируса, уступил место мобильности: за январь-май регион принял 73% туристов от турпотока за аналогичный период в 2019 году», — пишет портал.

Как сообщает издание, за пять месяцев Анталью посетили более 2,4 млн туристов, это на 223% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Турпоток в мае составил почти 1,2 млн путешественников.

Обострение конфликта между Россией и Украиной отразилось и на туризме: РФ, которая в предыдущие годы была лидером по турпотоку в Анталью, в этом году опустилась на второе место. Провинцию посетили 367,7 тыс. россиян, это на 70% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

На первом месте по числу прибывших в Анталью туристов Германия (595,8 тыс.), а тройку лидеров замыкает Англия (282,1 тыс.). Далее следуют Нидерланды, Польша, Израиль, Казахстан, Литва, Иран и Дания.