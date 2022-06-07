"С 8 июня отменяем в Ульяновской области обязательный масочный режим. Соответствующие изменения в указ я официально подписал", — написал Русских в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, "что позволило принять это важное решение".

Русских подчеркнул, что маски в обязательном порядке нужны будут только при посещении медицинских организаций.

Также масочный режим рекомендован для людей, имеющих хронические заболевания, а также пожилых.

Ранее сообщалось о приостановлении действия масочного режима в большинстве регионов ПФО. В их числе — Нижегородская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области, Пермский край, Марий Эл, Удмуртия, Башкирия, Мордовия, Татарстан.