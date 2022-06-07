«Правительство Москвы предлагает новую меру поддержки организаторам поездок для туристов старшего поколения с целью развития туризма. Туроператоры, организующие поездки в столицу для граждан в возрасте старше 55 лет, смогут частично компенсировать свои расходы за счет города», — говорится в сообщении.

Чтобы получить компенсацию, туркомпания должна подать заявку на предоставление выплат с 1 по 21 сентября (за поездки, организованные с 1 июня по 31 августа этого года) или с 1 по 21 декабря (за туры, которые пройдут с 1 сентября по 31 ноября 2022-го).

Рассматривать заявки и выносить решения по ним будет АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Базовый размер компенсации составит 1 тыс. рублей за каждого туриста в возрасте от 55 лет. При этом сумма может увеличиться в зависимости от продолжительности пребывания путешественника, категории гостиницы и количества экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий, которые он посетит.

При этом, чтобы получить компенсацию, туроператору потребуется соблюсти несколько требований: программа длительностью не менее двух ночей должна проходить в Москве, а проживание гостей обязаны организовать в гостинице категории не менее трех звезд.

Портал напоминает, что в апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие в этих сферах составит 10 млн рублей. Прием заявок на гранты на поддержку начнется 6 июня.