"Регионом проведения и тематическим объектом конкурса выбраны Кавминводы — один из самых привлекательных для туристов из разных регионов страны. Поэтому все проекты должны быть нацелены на популяризацию КМВ и рост турпотока в Ставропольский край", — говорится в сообщении.

Подать заявку могут учащиеся образовательных учреждений России от 14 до 30 лет. В конкурсе три номинации: на лучшие событийный, туристский проекты, а также по молодежному брендингу региона.

В частности, на конкурс можно представить инициативы по новым тематическим маршрутам и экскурсиям, мероприятиям, а также повышению привлекательности исторических мест. Оценивать идеи будут эксперты, в числе которых общественные деятели, преподаватели.

Заявки можно подать до 14 июня. Награждение победителей пройдет 19 июня в Ессентуках в рамках фестиваля "Открытие курортных сезонов 2022".