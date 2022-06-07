"В связи с тем, что были приостановлены полеты в Российскую Федерацию, на территории которой ранее проводился С-сheck, Air Astana проводит такие работы самостоятельно на своей базе в аэропорту Нур-Султана", — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания имеет сертификат EASA (Европейского агентства по авиационной безопасности) на выполнение такого трудоемкого уровня технического обслуживания. "Проведение такой формы техобслуживания и ранее входило в планы развития авиационно-технического центра авиакомпании", — пояснили в компании. Как сообщалось, в марте 2022 года, Air Astana приостановила полеты в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов. Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно). 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.