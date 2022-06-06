Отел одомашненных лосей начался 13 мая и длился 21 день, малыши появились у пяти лосих.

"Лосята чувствуют себя хорошо, пьют материнское молоко пять раз в день", — отметил собеседник агентства.

До 15 июня лосята будут находиться на карантине. После этого ферма откроется для посетителей.

Первую в мире опытную лосеферму создали для одомашнивания лося на охраняемой территории в Печоро-Илычском государственном биосферном заповеднике в Троицко-Печорском районе Коми в 1949 году. В настоящее время там живут 16 сохатых. Всего за время работы лосефермы родилось более 560 лосят.