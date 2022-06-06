"Впервые в этом году при поддержке администрации города Екатеринбурга и кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета команда "Стенограффии" начнет обучать гидов, которые смогут водить экскурсии по городским объектам стрит-арта", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет набор в команду гидов.

Сам фестиваль запланирован на первые выходные июля. В этом году он пройдет в Екатеринбурге в 13-й раз.

"В 2022 году в нем примут участие как зарубежные, так и российские художники. Большая часть имен пока не раскрывается. Впервые на улицы выйдут не только творцы, хорошо знакомые с аэрозольными красками, но и графические дизайнеры, иллюстраторы и те, кто раньше работал только в галерейном пространстве", — сообщают в мэрии.

Планируется, что в рамках "Стенограффии" художники обновят стрит-арт линию — девятикилометровый экскурсионный маршрут, объединяющий работы фестиваля. На этом маршруте планируют установить скамьи, стелы и арт-объекты.

Также для гостей фестиваля организуют "открытый кинотеатр" на стенах города, спектакль, лекции, концерты и мастер-классы художников.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За годы существования Stenograffia было создано более 500 арт-объектов и разрисовано порядка 40 тыс. кв. м. поверхностей. В Екатеринбурге создан туристический маршрут, который включает в себя 29 работ, созданных в рамках фестиваля.

В прошлом году фестиваль растянули на месяц, а ранее Stenograffia проходила в Екатеринбурге также в первые выходные июля.