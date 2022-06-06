"Горный курорт передал в образовательные учреждения города 150 новых книг — "История Красной Поляны" и атлас "Птицы Черноморского Кавказа", которые были опубликованы при его поддержке", — сообщил журналистам директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов в понедельник.

Он отметил, что с 2018 года "Роза Хутор" делает шаги по устойчивому развитию в нескольких направлениях, включая заботу о будущем поколении и сохранение природного и исторического наследия региона.

"В числе первых шагов вместе с муниципальным детским эколого-биологическим центром мы разработали экскурсионные просветительские практикумы, которые позволяют нашим юным гостям узнать и полюбить горную природу. Развивая партнерство с выдающимися авторами и поддерживая издательские проекты, сегодня мы делаем вклад в фонды школьных библиотек Сочи. Эти книги будут полезны преподавателям и учащимся, интересующимся историей и природой города-курорта", — сказал Колосов.

Так, иллюстрированный атлас-определитель "Птицы Черноморского Кавказа" станет хорошим пособием на уроках природоведения и биологии, в том числе на внеклассных.

"Сегодня на территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц", — подчеркнул Колосов.

По его словам, в книге используются обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси, а также малоизвестные источники. Издание по истории Красной Поляны впервые собрало воедино свод исторических знаний, подкрепленных источниками, в котором описаны события с древних времен до конца XX века.

Над текстом работал ведущий орнитолог Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петр Тильба. Автором издания "История Красной Поляны" выступил историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными Западному Кавказу.