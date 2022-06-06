Он отметил, что с 2018 года "Роза Хутор" делает шаги по устойчивому развитию в нескольких направлениях, включая заботу о будущем поколении и сохранение природного и исторического наследия региона.
"В числе первых шагов вместе с муниципальным детским эколого-биологическим центром мы разработали экскурсионные просветительские практикумы, которые позволяют нашим юным гостям узнать и полюбить горную природу. Развивая партнерство с выдающимися авторами и поддерживая издательские проекты, сегодня мы делаем вклад в фонды школьных библиотек Сочи. Эти книги будут полезны преподавателям и учащимся, интересующимся историей и природой города-курорта", — сказал Колосов.
Так, иллюстрированный атлас-определитель "Птицы Черноморского Кавказа" станет хорошим пособием на уроках природоведения и биологии, в том числе на внеклассных.
"Сегодня на территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц", — подчеркнул Колосов.
По его словам, в книге используются обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси, а также малоизвестные источники. Издание по истории Красной Поляны впервые собрало воедино свод исторических знаний, подкрепленных источниками, в котором описаны события с древних времен до конца XX века.
Над текстом работал ведущий орнитолог Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петр Тильба. Автором издания "История Красной Поляны" выступил историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными Западному Кавказу.