Новые объекты планируется использовать для обслуживания пассажиров туристического ретро-поезда "Уральский экспресс", который будет курсировать на участке от Екатеринбурга до Верхней Пышмы.

"В пути поезд будет делать остановку на станции Шувакиш. В модульном пассажирском здании для туристов организуют специальную фотозону — кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX — начала XX века, оборудуют буфет и санитарные комнаты", — говорится в сообщении компании.

По данным пресс-службы, для организации регулярного курсирования туристического поезда СвЖД и холдинг "УГМК" с 2021 года ведут подготовку железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш и станции Электролитная в Верхней Пышме.

Завершить строительство посадочной платформы и пассажирского здания с благоустройством прилегающей территории на станции Шувакиш СвЖД планирует в августе текущего года. На этот же период запланирован запуск ретро-поезда "Уральский экспресс".