Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 25 минут.

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться до конца сентября 2022 года. Ранее "РусЛайн" работал на данном маршруте с октября 2021 года по март 2022 года.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200.