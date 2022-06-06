"Рейсы авиакомпании "РусЛайн" в летний период соединят еще больше регионов. Так, с июня мы возобновили полеты из Ярославля в Санкт-Петербург. Расписание составлено таким образом, чтобы быть максимально удобным как для тех, кто хочет отдохнуть в культурной столице России, так и для тех, кто отправляется в бизнес-поездки", — цитирует пресс-служба генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 25 минут.
Согласно расписанию, рейсы будут выполняться до конца сентября 2022 года. Ранее "РусЛайн" работал на данном маршруте с октября 2021 года по март 2022 года.
"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200.