"Деньги направим на создание инженерной и транспортной сети в Угличском районе. Там инвестор реализует большой туристический и экологический проект с гостиницей и физкультурно-оздоровительным комплексом. Вложения в транспортную инфраструктуру позволят связать комплекс с Угличем по воде", — сообщил в соцсетях врио губернатора Михаил Евраев.

Заместитель председателя правительства области Максим Авдеев пояснил, что 64,5 млн рублей поступит в регион в следующем году, еще 415,4 млн рублей — в 2024 году.

"Эти средства в виде субсидий будут направлены на софинансирование крупного инвестиционного проекта "Домковка. Гостиница "5 звезд" в 25 километрах от Углича. Проект реализуется при участии корпорации "Туризм.РФ", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Авдеева.

Также будут созданы места для размещения гостей на 153 номера, рестораны, спа-центр, конференц-залы, центр здоровья, физкультурно-оздоровительного комплекс.

Проект позволит создать более 100 рабочих мест.