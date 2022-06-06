"Сегодня, 6 июня, службы аэропорта оперативно обнаружили дефект покрытия взлётно-посадочной полосы. С 14.50 для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей аэропорт Орска был закрыт, маршруты рейсов изменены", — сообщает пресс-служба губернатора региона в телеграм-канале.

Так, два рейса, следовавшие в Орск из Москвы и Санкт-Петербурга, направлены на запасные аэродромы. Для пассажиров будет организован бесплатный трансфер до Орска и Оренбурга.

В орский аэропорт прибыл губернатор Оренбуржья Денис Паслер, по его поручению на месте работают региональные дорожные компании.

"Взлетно-посадочную полосу аэропорта Орск отремонтируют в течение суток", — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в орский аэропорт были переведены рейсы из аэропорта Оренбурга, который с 20 мая до 1 сентября закрыт в связи с проведением реконструкции ВПП. Для пассажиров действует бесплатный трансфер.