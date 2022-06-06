К такому выводу пришла газета The Art Newspaper — одно из авторитетных мировых изданий об искусстве, которое ежегодно делает свой рейтинг посещаемости музеев.

При этом музей-заповедник "Сталинградская битва" в Волгограде в 2021 году обогнал по числу посетителей Эрмитаж и Третьяковскую галерею, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, приведя статистику, согласно которой главный музей Волгограда в прошлом году посетили более 2 млн человек. По числу посетителей музей "Сталинградская битва" занял шестое место, обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Третьяковскую галерею (1,5 млн человек).