"Издание "The Art Newspaper Russia" составило ежегодный рейтинг музейной посещаемости. В 2021 году музей-заповедник "Сталинградская битва" посетили более 2 млн человек. По числу посетителей главный музей Волгограда занял 6 место, обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Третьяковскую галерею (1,5 млн человек)", — сказал сотрудник музея-заповедника.

Он отметил, что составители рейтинга опирались на данные информационной системы "Статистика" министерства культуры РФ. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда.

Газета The Art Newspaper — одно из авторитетных мировых изданий об искусстве. Издание ежегодно делает свой рейтинг посещаемости музеев. В 2021 году в тройку лидеров по посещаемости в РФ вошли: музей-заповедник "Петергоф" — 3,3 млн человек, музей-заповедник "Казанский Кремль" — 3 млн человек и музей-памятник "Исаакиевский собор" — 2,6 млн человек.