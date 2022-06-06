"Для удобства пассажиров, планирующих поездки в выходные и праздничные дни, ЦППК и МЖД внесли изменения в расписание пригородных поездов. В дни июньских праздников будут назначены три дополнительных фирменных экспресса курского и казанского направлений", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на курском направлении с 11 по 13 июня будут ходить поезда до станции Тула-1 отправлением в 10:38 из Москвы и в 15:51 — обратно в столицу. На казанском направлении на маршруте Рязань-1 — Казанский вокзал 14 июня назначен экспресс отправлением в 04:10.

Кроме того, в график движения некоторых электропоездов внесены точечные корректировки: движение поездов в Московском транспортном узле 11 и 12 июня будет проводиться по расписанию субботы, 13 июня — по расписанию воскресенья.