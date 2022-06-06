На внутренних линиях было перевезено 441,2 тыс. пассажиров, на международных — 15,094 тыс. человек.

"За пять месяцев самыми востребованными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Ереван, Уфа и Новосибирск", — сказала Голодова.

Она отметила, что грузовые и почтовые перевозки с января по май снизились на 19,9% — до 360,3 тонны.

На данный момент из аэропорта Волгограда выполняются рейсы в Екатеринбург, Ереван, Казань, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Уфу и Челябинск.

Как сообщалось, в 2021 году аэропорт обслужил 1,45 млн пассажиров против 781,1 тыс. человек в 2020 году (рост в 1,9 раза).

Международный аэропорт "Волгоград" входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных — 280 человек в час.