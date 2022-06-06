Согласно данным системы "Интерфакс-Маркер", аэропорт в конце мая заключил контракт на оказание услуг по разработке концепции терминала деловой авиации. Срок исполнения — до 31 декабря 2022 года.

Компания-победитель не сообщается, доступ к закупочной документации закрыт.

"В настоящий момент мы ведем первоначальные проработки (проекта — ИФ). После открытия воздушного пространства и восстановления пассажиропотока мы планируем вернуться к решению вопроса дальнейшего развития аэропорта", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время Геленджик входит в число аэропортов, в отношении которых действует ограничение на полеты, введенное Росавиацией с началом военной спецоперации на Украине.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Аэропорт Геленджик" завершил строительство нового аэровокзального комплекса площадью 16,7 тыс. кв. метров, тем самым увеличив пропускную способность почти вдвое — до 890 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

Сообщалось также, что в ближайшие годы в его развитие планируется доинвестировать еще 2 млрд рублей. Однако не сообщалось, куда будут направлены инвестиции.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

По данным ЕГРЮЛ на 6 июня, крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ. Боллоеву принадлежит 44,5%, еще 5% у банка "Россия".

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 1,04 млн человек и стал рекордным за все время его работы (аэропорт был введен в эксплуатацию летом 2010 года). В сравнении с показателем "доковидного" 2019 года пассажиропоток вырос втрое, 2020 года — увеличился в 2,2 раза.