Компания стала единственным участником торгов, контракт будет заключен по начальной цене — 526,6 млн рублей.

За эти средства необходимо провести реконструкцию самого здания усадьбы, получившего название "Белый дом", и архитектурного ансамбля, включающего два флигеля. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что для приведения усадьбы в порядок потребуется порядка 855 млн рублей, из них 500 млн ожидалось получить из федерального бюджета.

По окончании ремонта в здании усадьбы заработает музей.

Усадьба Демидовых — памятник истории и культуры федерального значения, она была основана в 1757 году. Комплекс имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

Объект расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне машиностроительный). Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены.

В 1826 году здание дома было перестроено. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя "Белый дом".

С момента своего основания дом стал центром культурной и общественной жизни города. В XX веке здесь работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи, школа медсестер, спортшкола.

С 1995 года дом закрыт на реконструкцию, пять лет назад было объявлено, что реставрация продолжится с привлечением средств частного инвестора, а затем здесь заработают гостиница, ресторан и музей. Однако эти планы не были реализованы, в 2020 году городские власти сообщили, что начинается подготовка повторного проекта реконструкции, средства на которую планируется получить за счет участия в федеральных программах по финансированию реставрации культурных объектов.